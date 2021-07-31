الدفاع المدني : خروج المياه من النيل و الروافد للسهول الفيضية يبدأ غداً





كشف أحمد عمر سعيد ؛ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني عن بداية خروج المياه من المجرى الرئيس للنيل و روافده للسهول الفيضية ابتداء من غداً “الأحد” بشكل تدريجي.

و قال عمر بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم “السبت” إن إيراد النيل الأزرق بلغ منسوب الفيضان عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بعد أن تجاوز إيراده (600) مليون متر مكعب ، مضيفاً أنه تبقى لمنسوب الفيضان (78) سم ، بعد تسجيل النيل (16،50) م ، في مجراه الرئيس بالخرطوم .

و وجه غرف الطوارئ بالمركز و الولايات بمراقبة جميع مراحل الفيضان عبر التدخلات السريعة لمعالجة التأثيرات للقطاعات المختلفة ،مبيناً أن

المناطق الحالية المتأثرة بالسيول و الفيضانات و التي تتعامل معها قوات الدفاع المدني هي : ” محلية الفاو بولاية القضارف ، منطقة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور و محلية المناقل بولاية الجزيرة”.

باج نيوز