السودان..”أزمة جديدة” تواجه امتحانات الشهادة الثانوية





كشفت لجنة المعلمين عن مشاكل مالية تواجه أعمال بداية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.

وأفادت مصادر مطّلعة بلجنة المعلمين بـ”باج نيوز”، أنّ بداية التصحيح يتوقّع أنّ تكون في منتصف أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أنّ الجهات المختّصة تعكف حاليًا على تجهيز مراكز الكنترول.

وأضاف” الجهات المختصة عملت على تأخير الرسائل التي كان يجب أنّ ترسل إلى الولايات من أجلّ طلب معلمين للتصحيح”.

وأردف” هذه الخطوة أدّى إلى عدم إرسال الولايات العدد المطلوب من المصححين حتى اللحظة”.

وبلغ عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم، نحو 174 ألفا و677 طالبا وطالبة، حسب وزراة التربية والتعليم.

باج نيوز