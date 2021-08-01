السودان ينتج 30 طنا من الذهب خلال 6 أشهر





كشف تقرير الأداء النصف سنوي لوزارة المعادن أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ (30) طن من (شركات الإمتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي).

وأظهر تقرير الأداء النصف سنوي للوزارة واذرعها والذي تمت مناقشته اليوم (السبت) خلال اجتماع مجلس وكيل الوزارة رقم (1) للعام 2021 أن إنتاج الجبص بلغ (34 ألف طن) والملح (55الف طن) فيما بلغ إنتاج الكروم (3الف طن) والكاولين(2طن)، فيما بلغ إنتاج الرخام المستخدم في صناعة الاسمنت (مليون طن) كما بلغ عدد مشاريع المسؤولية المجتمعية ( 78) مشروع متمثلة في مشاريع الصحة والبنى التحتية للمجتمعات المحلية وبلغت نسبة الإلتزام بضوابط البيئة والسلامة اكثر من 54٪

ودعا وكيل وزارة المعادن دكتور عبدالله كودي لضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين كسبا للجهد والوقت، مؤكدا اهتمامه بمشروع المعامل المتكاملة الذي عبره ستتمكن الوزارة في المستقبل القريب من فحص العينات داخل البلاد بدلا من إرسال العينات للخارج.

الخرطوم 31-7-2021 (سونا)