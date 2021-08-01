مقاومة الخرطوم : تعرض شهود (رئيسيين) في قضايا شهداء الثورة للترهيب





كشفت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم عن تخوف شهود رئيسيين من تقديم شهادتهم في قضايا شهداء الثورة بسبب تعرضهم للترهيب والتخويف، نوهت الى أن النيابة لم تتحرك لحمايتهم ، واعتبرت أن ذلك يقف عائقا كبيرا امام تحقيق العدالة ووصفته بالخطأ الذي لا يغتفر ، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة حماية الشهود والعمل على دعمهم نفسياً ، وحثت الجهات العدلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم في النيابات والأقسام وتوفير البيئة المناسبة للشاهد ليقدم شهادته آمنا مطمئنا ويسهم في تحقيق العدالة.

وقالت تنسيقيات مقاومة الخرطوم التي تشمل الخرطوم شرق ، غرب ، لجان كرري ،أمبدة السبيل ، وأبو آدم ، وجبل أولياء بالاضافة لجان مقاومة جنوب الحزام وأم درمان القديمة قالت في بيان لها أمس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ” الشاهد هو بطل القصة وبدون شهادته لا تكتمل حيثياتها وهذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت معظم قضايا الشهداء مركونة في إدراج وكلاء النيابة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة