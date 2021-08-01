توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تضرب الولايات الغربية





حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية بولايات” دارفور” وقد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من اليوم إلى صباح غد الاثنين.

ودعت الوحدة في تحذيرها مستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر، وقاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة لاتخاذ التدابير اللازمة، والمواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنويه مشيرة الى تأثر مناطق سلسلة جبال البحر الاحمر بالغبار المثار خلال ساعات النهار.

وأضافت الوحدة أن الفاصل المداري يمر اليوم بشمال كسلا وشمال مدينة أبو حمد وجنوب دنقلا وشمال كريمة والولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.

سونا