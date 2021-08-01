حمو بيكا ليس الأول.. فنانون اعترفوا بتعاطي المخدرات والخمر





على مدار الـ24 ساعة الماضية تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا مؤشرات بحث جوجل عربيًا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب التصريحات الجريئة التي أطلقها، حيث قال “بيكا” إنه لا يتعاطى المخدرات إطلاقا ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر.

وجاء ذلك خلال لقائه مع برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم”، قال حمو بيكا إنه يشرب الخمور في المناسبات مضيفا “مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي”.

كما أشار بيكا إلى أنه لا يشرب الخمور منذ فترة طويلة بسبب تعب أصابه في معدته، وأنه لا ينصح أحدا بشرب الخمر لما له من آثار سيئة على المعدة.

وبعد تصريحات حمو بيكا الجريئة.. تستعرض “فيتو” قائمة الفنانين الذي اعترفوا بتناول المخدرات والخمر علانيةً:

علي الحجار

وسبق وأن كشف الفنان علي الحجار خلال استضافته ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، مع مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، إن رجوعه عن شرب الخمور كان بعدما سأله والده عن سبب عدم صلاته فقال له إنه يشرب الخمر، وعندما توفي والده وعاد هو من عزائه، ووجد جميع صوره هو وأشقاؤه مع والده غير موجودة على الحائط كما كانت، عدا صورة له، وحين سأل والدته قالت إن والده فعل ذلك، لذا بحث عن رسالة والده من هذا الأمر وربط بينها وبين مسأله شربه للخمر وعدم الصلاة، ليتخذ قرارًا بالإقلاع عن الخمور تمامًا.

فاروق الفيشاوي

فيما قال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في نوفمبر 2015 ببرنامجها “100 سؤال” أنه كان يقوم بتعاطى المخدرات، وبشكل خاص “الهيروين والأفيون” كنوع من التجربة، ولكنه أيضا تراجع عندما وجد أن هذه التجربة أضرت به على المستويين الإنساني والفني، بالإضافة إلى تقصيره في مسؤولياته كأب، وأقلع عنها، وساعدته في ذلك طليقته الفنانة سمية الألفي، وبعض الأصدقاء الآخرين.

أحمد الفيشاوي

و في مايو 2017 أعلن الفنان أحمد الفيشاوي للمرة الأولي عن تعاطيه المخدرات بمختلف أنواعها وأشكالها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج “أنا وأنا”.

وقال أحمد الفيشاوي حينها: “ضربت مخدرات من أنواع مختلفة، بس عمري ما ضربت بودرة، وأنا متعود على شرب الخمرة”.

شعبان عبد الرحيم

كما صرح المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم أكثر من مرة بتعاطيه مخدر “الحشيش”.

ولكنه أكد خلال لقائه ببرنامج “صح النوم”، مع الإعلامي محمد الغيطي، في سبتمبر 2016، أنه تراجع عنه بعدما أصيب بأزمة صحية شديدة حتى إنه توقف عن تدخين السجائر.

بوابة فيتو