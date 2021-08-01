السودان يسعى للحصول على ضماناتٍ دولية بعدم تضرّره من سدّ النهضة





أعلن السودان سعيه للحصول على ضماناتٍ بعدم تضرره من سد النهضة، متوقعا اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء بشأنه.

وقال الناطق الرسمي المفوّض بملف سد النهضة في وزارة الخارجية السودانية، عمر الفاروق، بحسب تصريحاتٍ لوكالة الجزيرة،الأحد، إنّ بلاده تتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قريبًا إجراء بشأن أزمة سد النهضة، من خلال إصدار قرار أو بيان رئاسي.

وأشار الفاروق إلى أنّ السودان يعمل حاليًا للحصول على ضمانات بعدم تضرره من سد النهضة.

وشدد عمر على أهمية التوصّل إلى اتّفاقٍ قانونيّ ملزم يحافظ على الحقوق المائية للدول الثلاث.

والسبت، رحبّت الحكومة السودانية، بالمبادرة الجزائرية الداعية إلى عقد لقاء مباشر بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا للتوصّل إلى حلّ خلافاتهما حول سدّ النهضة.

باج نيوز