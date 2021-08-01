وزير الزراعة يشارك في أعمال وزراء الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير





اختتم السيد الطاهر اسماعيل محمد حربي – وزير الزراعة والغابات، زيارة الى العاصمة الموريتانية نواكشوط، ترأس فيها وفد السودان المشارك في أعمال الدورة السابعة لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير والتي بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الخميس ٣١ يوليو ٢٠٢١م، بحضور السيدة مريم بكاي – وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بموريتانيا الرئيسة الدورية لمجلس الوزراء والسيد ابراهيما اتشاو، الأمين التنفيذي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية في الدول الاعضاء والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشركاء الفنيين والماليين للوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير. وفي كلمته، توجه السيد وزير الزراعة بالتحية والتقدير للحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والاعداد الجيد للمؤتمر الذي اسهم في نجاح فعالياته، وتناول أهمية السور الأخضر في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء كذلك في إطار مسار التحولات الكبرى سيما الأجندات التنموية المختلفة للأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية. واستعرض جهود الحكومة الانتقالية في الحد من التلوث البيئي والتصحر، بما يعزز اضطلاع الهيئة بادوارها المنوطة بها وتحقيق الاهداف لفائدة السكان المحليين بالاقليم. وكان قد سبق الاجتماع الوزاري، اجتماع اللجنة الفنية للخبراء على مدار يومين، حيث تولى السودان منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للخبراء. أجربت خلال اللجنة دراسة عدد من القضايا ذات الأولوية والمدرجة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها القضايا المؤسسية والميزانية وقضايا العمل الميداني، فيما يتعلق بتنفيذ السور الأخضر الكبير على مستوى البلدان الـ11 الأعضاء.

الخرطوم (كوش نيوز)