الأخبار

حزب المؤتمر السوداني غدا بمنبر سونا

2021/08/01
0
4

يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء حزب المؤتمر السوداني في الواحدة من ظهر غد الاثنين لالقاء الضوء على مخرجات المؤتمر التنظيمي للحزب المنعقد في الفترة من 30 يوليو إلى 1 اغسطس، ويتحدث فى المنبر :- رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقيروالأستاذ محمد علي شقدي نائب الأمين العام ، الأستاذ سيف الدولة أحمد خليل، عضو اللجنة الفنية للمؤتمر التنظيمي. و الدعوة موجهة لكافة الأجهزة الإعلامية . مع الإلتزام بالإحترازات الصحية المتبعة لجائحة كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/08/01
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *