حزب المؤتمر السوداني غدا بمنبر سونا





يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء حزب المؤتمر السوداني في الواحدة من ظهر غد الاثنين لالقاء الضوء على مخرجات المؤتمر التنظيمي للحزب المنعقد في الفترة من 30 يوليو إلى 1 اغسطس، ويتحدث فى المنبر :- رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقيروالأستاذ محمد علي شقدي نائب الأمين العام ، الأستاذ سيف الدولة أحمد خليل، عضو اللجنة الفنية للمؤتمر التنظيمي. و الدعوة موجهة لكافة الأجهزة الإعلامية . مع الإلتزام بالإحترازات الصحية المتبعة لجائحة كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)