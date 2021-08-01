د.حمدوك يلتقي المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية د. سامنثا باور والوفد المرافق لها، وذلك بحضور كل من وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي السودان السيد برايان شوكان. رحب رئيس مجلس الوزراء (بحسب سونا) بزيارة الوفد الامريكي، معربا عن شكره لأمريكا حكومةً وشعباً على دعمهم للسودان في هذه المرحلة التاريخية من تحول بلادنا نحو تأسيس نظام ديمقراطي راسخ وتحقيق السلام الشامل وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان. استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تعقيدات الانتقال وقدم في هذا الصدد شرحاً وافياً لمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) وأولوياتها السبعة. تناول اللقاء مسألة التعاون التنموي والإنساني في ظل العلاقات السودانية الأمريكية المتطورة، والتى ترغب الحكومة الأمريكية التركيز عليها كاستراتيجية للاستقرار والنمو في السودان وبما يعزز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين المشتركة. وتناول اللقاء الدعم الأمريكي المقترح للسودان البالغ قدره (٧٠٠) مليون دولار والذي سيتم توظيفه على الأولويات التنموية للحكومة. كما تطرق اللقاء الى الجهود الجارية لتتفيذ إتفاق السلام والترتيبات الامنية والدور المرتقب لوكالة التنمية الامريكية والمساعدات الأمريكية التي يمكن تقديمها في هذا الجانب. من جانبها عبرت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن سعادتها بزيارة السودان في هذا الوقت المهم، موضحةً أنها لمست التغيير والأمل في الشارع السوداني رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)