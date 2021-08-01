مجلس الوزراء يجيز أمر تأسيس بورصة للسلع الزراعية





أجاز مجلس الوزراء أمر تأسيس سوق مال السودان للسلع الزراعية، والذي بموجبه يتم تأسيس بورصة السودان للسلع الزراعية و يتم من خلالها تداول السلع والمحاصيل الزراعية بيعاً وشراءً حسب الأسعار العالمية بصورة منظمة وعادلة تضمن للمزارعين بكافة فئاتهم أفضل سعر لمحاصيلهم . واوضح (بحسب سونا) دكتور شوقي عزمي محمود مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال في تصريح أن إجازة بورصة السودان للسلع الزراعية يمثل حدثاً مهما للبلاد حيث يعول عليها كثيراً في التنمية الإقتصادية، مشيرا الى أن البورصة ستوفر قدراً كبيراً من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع انتاجهم من المحاصيل وتصنيفه وتخزينه وعرضه على منصة التداول بالبورصة، منوهاً سيادته إلى أن مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال كان قد أجاز لائحة ترخيص ورقابة الأسواق المالية.

الخرطوم(كوش نيوز)