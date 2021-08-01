ستغير حياة أبنائك .. 3 آيات من قرأها حفظ الله له أولاده وهداهم





قال الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، إن كثيرا من الناس يشكون من أولادهم، وأنهم أصبحوا لا يطاقون ويبحثون عن أى شيء لتغيير حالهم وصلاحهم.

وأضاف أبو بكر خلال برنامج “إنى قريب” المذاع على فضائية النهار، أن هناك 3 آيات فى القرآن من داوم عليهم كل يوم فى الصباح سيرى عجبا فى سكينة أولاده وصلاحهم.

وتابع الداعية الإسلامي قائلا: «سأقدم لكم هذه الهدية ووالله من حرص على قراءتهم كل يوم صباحا ربنا هيغير حال أولاده».

وأشار الداعيه الإسلامي أن هذه الآيات هى:

1- من سورة الأحقاف: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

2- من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

3 – من سورة الشعراء: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

وقد أبو بكر نصيحة للآباء بحفظ هذه الآيات والحرص علي قراءتها كل يوم فى الصباح وخلال شهر سيجدون تغيرا فى فى حال أولادهم.

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أهمية الدعاء للأولاد

تكمن أهمية الدعاء في العديد من الأمور، ومنها:

١- عبادةٌ من العبادات التي يؤديها المسلم، حيث قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-: «الدُّعاءُ هو العبادةُ».

٢- طاعةٌ لله – سبحانه- وامتثال وخضوع لأوامره، حيث قال عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

٣- سبب لدفع غضب الله سبحانه عن عبده.

٤- يحقّق السلامة والأمن من العجز، ويرفع الابتلاءات والمحن، ويحقّق للعبد معيّة الله – سبحان-ه، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما يرويه عن ربه -عزّ وجلّ-: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ بشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِراعًا، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِراعًا تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ باعًا، وإنْ أتانِي يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

أوقات استجابة الدعاء

على المسلم أن يتحرّى الدعاء في الأوقات التي يكون فيها أقرب للإجابة، وتلك الأوقات هي:

١- وقت السَّحر.

٢-عند الإفطار للصائم.

٣- بين رفع الأذان والإقامة للصلاة.

٤- وقت جلوس الخطيب بين خطبتي يوم الجمعة إلى أن يسلّم الإمام من الصلاة.

٥- حين نزول المطر.

٦- حين التحام المجاهدين في سبيل الله.

٧- في الثلث الأخير من الليل.

٨- في السجود.

٩- بعد أداء الصلوات المفروضة.

١٠- في أوقات الحاجة والاضطرار. في السفر. في المرض.

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