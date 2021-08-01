عمرو أديب يستأنف على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه لصالح محمد رمضان





تقدم الإعلامي المصري عمرو أديب بطلب الاستئناف على الحكم الصادر ضده عن محكمة جنح الشيخ زايد بالغرامة 10 آلاف جنيه في الدعوى التي أقامها الفنان محمد رمضان ضده ويتهمه فيها بسبه وقذفه.

وأكد دفاع الإعلامي عمرو أديب في تصريحات صحفية، أن “الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد ليس حكما نهائيا، وسيتم الطعن عليه أمام جنح مستأنف الشيخ زايد غدا”، لافتا إلى أن “محكمة أول درجة لم تستجب لطلبات المدعي بالحق المدني بمواد الاتهام التي تنص على الحبس الوجوبي، وارتأت المحكمة الحكم بالغرامة والتي سيتم الطعن عليها”.

وطالب رمضان في دعواه بتعويض قدره 100 ألف جنيه وواحد، تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم أديب عليه في حلقة من برنامجه “الحكاية”، والذي انتقده عقب نشره لفيديو “الفلوس” عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن “المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية”.

وبحسب الدعوى، فإنه “قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته”.

العربية نت