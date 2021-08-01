خطوات بسيطة للتحقق من عمر بطارية هاتف الآيفون





يعد عمر بطارية الهاتف المحمول من أبرز المشاكل التي تواجه المستخدمين. حيث يؤثر انخفاض كفاءة البطارية على اداء الهاتف . وفي هذا المقال نبين طريقة تضمن لحاملي هواتف آيفون التحقق من عُمر البطارية.من خلال:

. اضغط على «الإعدادات».

. ثم اختر «البطارية».

. سيظهر لك السعة الحالية للبطارية، بالنسبة إلى الوقت الذي كانت فيه جديدة (يمنحك كذلك خيارات لزيادة أداء البطارية إلى أقصى حد).

وقد يكون المستخدم مهتماً أيضاً بمعرفة عدد مرات شحن هاتفه، حيث يمكن أن تمنحك هذه الخطوات فكرة عن العمر المتبقي للبطارية.

فإذا تجاوز حامل هذا الهاتف 500 عملية شحن كاملة، فقد يكون انخفاض الأداء أكثر منطقية. وعليه، هناك طريقة بسيطة للتأكد من هذا، وهي موجودة أيضاً في إعدادات الجهاز.

وحال الرغبة في معرفة عُمر البطارية، عليه اتباع الآتي:

. انتقل إلى «إعدادات».

. اختر «الخصوصية».

. ثم انقر على «التحليلات والتحسينات».

. ثم قم بالتبديل إلى «Share iPhone Analytics».

الخرطوم (كوش نيوز)