عرمان: البرهان جنرال ماهر والجيش أصبح أقوى





وصف مستشار رئيس الوزراء، ياسر عرمان، رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالجنرال الماهر، وقال إن الجيش في عهده أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى.

وقال عرمان في تصريحات لصحيفة (الإكيونومست) البريطانية، (إن البرهان جنرال ماهر استطاع أن يشتري الوقت لتعزيز موقف الجيش حيث أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى).

فيما وصفت الصحيفة البريطانية البرهان بالقائد الأقوى والأكثر فعالية كونه شارك في السياسة الخارجية وعزز علاقة السودان بمصر وتجاوز الاعتراضات المدنية على الاتفاق مع إسرائيل وصقل مؤهلات الجيش القومية من خلال استعادة السيطرة على الأراضي في الحدود مع إثيوبيا.

ترجمة: إنصاف العوض

اليوم التالي