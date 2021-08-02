الخرطوم تقترب من الفيضان بنصف متر





بلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية (573) مليون متر مكعب، ويتوقّع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي (600) مليون متر مكعب، وبلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية (385) مليون متر مكعب. وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان أمس، أنّ مُعدّل التصرفات خلف سد الروصيرص بلغ (586) مليون متر مكعب، سنار (548) مليونا، جبل أولياء (78) مليونا، خشم القربة (385) مليونا ومروي (560) مليون متر مكعب.

وسجلت الخرطوم (16.04) متر، وتبقى لمنسوب الفيضان (16.50) متر أقل من نصف متر، وستشهد جميع القطاعات ارتفاعاً بمتوسط (25) سم. ودعت اللجنة، المُواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوُّطات اللازمة.

وسجّل التقرير اليومي لغُرفة طوارئ الخريف بِولاية نهر النيل، ارتفاعاً في منسوب نهر النيل الرئيسي بلغ (15.20) متر بارتفاع (22) سم عن أمس الأول، فيما سجّل نهر عطبرة (14.61) متر سم بارتفاع (6) سم عن اليوم السابق. ويمر الفاصل المداري شمال عطبرة، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية مُثيرة للغبار والأتربة، كما تَظهر سُحُب تتكاثر مُنخفضة ومُتوسِّطة، وهنالك فرصة مُتوقّعة لهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسِّطة جنوبية غربية في أجزاء متفرقة من الولاية.

وفي السياق، حذّرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب صحيفة الصيحة، من هطول أمطار غزيرة إلى مُتوسِّطة وعواصف رعدية بولايات دارفور، قد تتسبّب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة حتى صباح اليوم الاثنين. ودعت الوحدة أمس، مُستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر، وقاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة لاتخاذ التدابير اللازمة،

ومراعاة وتنظيم أنشطة المواطنين الخارجية بحسب التنويه، وأشارت إلى تأثر مناطق سلسلة جبال البحر الأحمر بالغبار المثار خلال ساعات النهار، وأوضحت الوحدة أن الفاصل المداري يمر بشمال كسلا وشمال مدينة أبو حمد وجنوب دنقلا وشمال كريمة والولايات الغَربيّة، ويتوقّع أن يُحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.

الخرطوم: (كوش نيوز)