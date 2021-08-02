حزب الأمة: جهات تسعى لخلق صراعات واستبدال الحواضن السياسية





اتّهم الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، مجموعات – لم يسمها – بالسعي لخلق جَوٍّ من الصراعات في ظل التغييرات الحالية، ونوّه إلى أن الحزب يمر بفترة انتقالية بعد رحيل الإمام الصادق المهدي، وأشار لمجموعات تسعى إلى استبدال الحواضن السياسية بحواضن ذات أبعاد غير واضحة. وقال البرير: “لا اتّهم جهة بعينها، ولكن هناك من يمني نفسه بحاضنة يسهل انقيادها”.

وأضاف بأنه خلال هذا الأسبوع سيتم إعلان الشكل النهائي للتحالف لقيادة الحاضنة السياسية للبلاد، وسيظل الباب مفتوحاً لكل القوى السياسية، وتابع “ما زلنا نفاوض الحزب الشيوعي والبعث السوداني وعدداً من القوى السياسية الأخرى”، وأوضح أنّهم في حزب الأمة لا يرون إمكانية لتعيين ولاة في الوقت الحالي، لأنّ شكل الحكم غير واضح.

وقال البرير بحسب صحيفة الصيحة، إنه ما عاد حزب الأمة ولا الزمن يسمح برجوع عقارب الساعة إلى الوراء بادعاء شخوص بأن الحزب يخص شخصاً بعينه، وأضاف بأنّ الراحل الإمام الصادق المهدي سعى خلال (60) عاماً في بناء المؤسسات وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة. ونبه إلى أن الأمة مكون أساسي ولا توجد قوة تستطيع تخطِّيه، وأعلن الاستعداد لقيام المؤتمر العام للحزب، وأشار إلى حدوث مُحاولات اختراق للحزب في الفترة السابقة حالت دون قيام المؤتمر في وقته.

الخرطوم: (كوش نيوز)