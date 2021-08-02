ركود في العقارات و (1200) دولار للمتر في الرياض





شكا عدد من أصحاب الوكالات العقارية من استمرار حالة الركود فى العقارات بسبب الارتفاع الكبير فى أسعارها إلى جانب إحجام الملاك عن البيع بالرغم تراجع حجم المضاربات مقارنة بالفترة الماضية.

واشار تاجر العقارات محمد الصديق في حديثه لـ السوداني إلى أن أسواق العقارات في ارتفاع مستمر مما انعكس على زيادة حالة الركود، لافتا إلى أن سعر القطعه ٣٠٠متر الدرجه الثالثة في بعض الأحياء يتراوح مابين ٢٠ ٢٥ مليون جنيه والمنزل الجاهز من طابق واحد من ٣٠ الى ٣٣ مليون بحسب المربعات والمميزات.

ونوه تاجر العقارات ياسر عثمان في حديثه لـ السوداني لضعف حركتي الشراء والبيع للعقارات خلال الفترة الراهنة نتيجة لارتفاع الأسعار وتناقص الدخول إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم و نوه إلى أن سعر المتر في كافوري مربع ٥ يتراوح مابين ١٠٠ إلى ١٣٠ الف جنيه فيما يتراوح سعر المتر في مربع ٩ مابين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دولار ويبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد ٢٣٠ الف دولار.

وأكد صاحب احدى الوكالات العقارية السياب علي نصر الله في حديثه لـ السوداني إن سعر المتر في مناطق اركويت والمعمورة يتراوح مابين ١٨٠ إلى ٢٠٠ الف جنيه والمنزل الجاهز من طابق ارضي في مساحة ٤٠٠متر يتراوح مابين ٢٨٠ إلى ٣٠٠الف دولار لافتا إلى أن سعر المتر في المعمورة شرق شارع الستين يتراوح مابين ١٣٠ إلى ١٥٠ الف جنيه في المساحات ٣٠٠ متر بمربع ٨٤ فيما يتراوح سعر المتر في منطقة الرياض مابين ٩٠٠الي ١٢٠٠ دولار.

الخرطوم:الطيب علي

صحيفة السوداني