شاهد بالصور.. بطلة رفع الأثقال السودانية محاسن هارون تشارك في بطولة سباق الجري رغم حملها بجنين وفي الشهور الأخيرة واللجنة المنظمة تكرمها





خطفت البطلة السودانية في رفع الأثقال محاسن هارون الأنظار اليها بعد مشاركتها في بطولة وسباق سيتي سنتر للجري الداخلي بعجمان تحت رعاية دائرة التنمية السياحية ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن البطلة السودانية شاركت في بطولها على الرغم من أنها الشهور الأخيرة من الحمل, وجاءت مشاركتها في سباق ٤ كيلو متر جري وأكملته في زمن جري٤٢دقيقة و٥٢ثانية وتم تكريمها من قبل المنظمين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فقد تقدم عدد كبير من الجمهور بالتهنئة للبطلة السودانية التي وصفوها بالبطلة القوية.

كما جاءت بعض التعليقات ساخرة من النساء اللاتي يشكين من الحمل, حيث كتب أحدهم (دي عندنا هنا في السودان كوز المويه يجيبوهو ليها جمب السرير) وكتب ساخر آخر: (أعملوا شير للخبر للبتكوا بالعصاية من الشهر التاني في الحمل عشان يشوفوا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين