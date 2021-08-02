ارتفاع متواصل في إسعار السلع الاستهلاكية .. وندرة في سكر كنانة





في الوقت الذي تعهّد وزير التجارة والتموين، علي جدو، استقرار أسعار السلع ما زال المواطن السوداني يعاني من الارتفاع المتواصل للسلع الاستهلاكية الاساسية. وحسب الجولة التي قامت بها مصادر مطلعة بأسواق الجملة الخرطوم بحري ارتفع سعر جوال السكر المستورد إلى 13.700 جنيه، بينما سجل سكر كنانة ندرة في الاسواق وارتفع سعره إلى 17 ألف جنيه، وبلغ سعر 10ك 2850 جنيه، وسجل بكت الدقيق 2900 جنيه، وسجل الكيلو منه 300 جنيه، بينما سجل لبن البدرة 2ك وربع5.700 جنيه، 9جرام 2200جنيه، فيما سجل سعر 4 لتر زيت صباح 3900 جنيه. وبلغ سعر كيلو العدس 2.700 جنيه، وسجل سعر كيلو الرز 500 جنيه، وارتفع سعر ربع الفول المصري إلى 10 الف جنيه، وبلغ سعر علبة الصلصة500 جنيه، وسجل سعر رطل الشاي 1.100 جنيه، فيما استقر سعر كيس الشعيرية والمكرونة حجم كبير عند 200 جنيه، وبلغ سعر صابون الغسيل 5ك 2400 جنيه، وسجل عبوة العصير 125جرام 3.300جنيه. وفي تصريحات صحفية قال وزير التجارة بحسب صحيفة الانتباهة، إنّ موضوع السوق والأسعار سيظلّ شغلنا الشاغل وسترون النتائج في الأيام المقبلة. وأكّد جدو أنّ الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار أصبحت من أوّلويات الحكومة الانتقالية، وأضاف “تمّ استيعاب حملات الرقابة ضمن التدّخلات العاجلة لمجلس الوزراء وفي المرحلة المقبلة ستشمل الحملة، المصانع والمزارع ومخازن المورّدين لدراسة سلسلة التوريد.

الخرطوم (كوش نيوز)