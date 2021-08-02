النائب العام يلتقي غدا عددا من ممثلي لجان المقاومة





ينعقد يوم غد الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحا، اجتماع يضم النائب العام مولانا مبارك محمود وعدد من ممثلي لجان المقاومة بولاية الخرطوم، ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 لمناقشة اجراءات حماية الشهود في النيابة، واصدار منشور بهذا الغرض وتسليم النائب العام مذكرة الاجسام والتنسيقيات الموقغة بهذا الخصوص. ووقع على المذكرة كل من تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق ، تنسيقية لجان مقاومة كرري، تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام، ،تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب ، تنسيقية لجان مقاومة امدرمان القديمة ، تنسيقية لجان مقاومة جبل أولياء، تنسيقية لجان مقاومة الصحافة ، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تجمع أحياء امبدة السبيل ، لجان مقاومة أبوآدم، لجان مقاومة الجريف شرق، لجان مقاومة حي الهدى، لجان المقاومة والتغيير دار السلام أمبدة، و منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م. ودعت لجان المقاومة المواطنين لمتابعة كل ما يتعلق بحملة حماية الشهود في النيابة عبر صفحات اللجان الرسمية والهاشتاقات في آخر التصاريح والبيانات.

الخرطوم(كوش نيوز)