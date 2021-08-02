“10” مليون يورو لدعم هيكلة الصمغ العربي





أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم منحة بـ”10″ مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم بوفد الاتحاد الأوروبي المموّل لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي بالسودان برئاسة فائزة صديق محمد أحمد المنسق الوطني للمشروع.

ووصف والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم بحسب وكالة السودان الرسمية، الأثنين، الخطوة بالجيّدة، كاشفًا عن جهود حكومته لتعمير حزام الصمغ العربي بالولاية.

باج نيوز