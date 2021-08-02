الأرصاد في السودان: أمطار غزيرة في 3 ولايات





حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان من أمطارٍ غزيرة في ولايات جنوب كردفان وغرب كردفان وجنوب دارفور.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، في تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ ولايات القضارف، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان، سنار، شرق دارفور، غرب دارفور، وسط دارفور، النيل الأزرق، والبحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، ستشهد أمطارًا خفيفة ومتوسطة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ درجات الحرارة ستظلّ على قيمها المرتفعة في المناطق التي تقع شمال الفاصل المداري.

باج نيوز