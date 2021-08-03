النيابة العامة توضح أسباب تكدس الجثث بالمشارح





اوضحت النيابة تفاصيل تكدس الجثث بالمشارح وقالت النيابة في تعميم صحفى امس شرع النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح برئاسة رئيس نيابة عامة والتي باشرت اعمالها فور صدور القرار مشيرة الى أن اللجنة قامت مباشرةً بعمل زيارات ميدانية إستهدفت مشارح أمدرمان وبشائر والتميز للوقوف علي حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح .

واوضحت اللجنة ان أحد الاسباب الرئيسية لهذه الأزمة تمثلت في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح والتي ادت لتحميل تلك المشارح فوق طاقتها الإستيعابية مع توافد اعداد اخرى من الجثامين لتلك المشارح علماٌ بأن الجثامين الموجودة بتلك المشارح تزيد بأكثر من عشرة اضعاف الطاقة الأستيعابية للمشارح الموضحة .

واوضحت اللجنة ان انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الازمة بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة للمباني المجاورة لتلك المشارح.

وقالت النيابة بأن اللجنة أوصت بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.

ونوهت إلى أن اللجنة قامت بجهود مضنية اسفرت عن تصنيف الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين ،وفيات ضحايا حوادث السير والمرور ووفيات طبيعية لها شهادات وفاة الى جانب وفيات بها شبهات جنائية (عدد ٢ جثمان وتم التعرف علي اصحابها )

ولفتت النيابة إلى أن اللجنة اوضحت ان الفئات الثلاثة الأولى لاعلاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء او المفقودين .

واكدت النيابة عن قيام النائب العام المكلف على اثر تلك التوصيات بإستصدار توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البرتكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص والتي تكللت بمواراة أكثر من (٧٠) من تلك الجثامين الثري ولازال العمل جارياً في دفن بقية الجثامين .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة