مفوضية العون الإنساني تشرع في تجهيز المُعينات لمُقابلة فصل الخريف





اتّفقت مفوضية العون المباشر الاتحادية، مع جمعية العون المباشر الكويتية للعمل سوياً من أجل العمل الطوعي في ولايات البلاد.

واستعرض مفوض العون الإنساني الاتحادي، نجم الدين عباس عبد الكريم، مع مدير مكتب السودان لجمعية العون الكويتية، عبد المجيد جالي، اتفق الجانبان للعمل في مجالات عدة، أبرزها مشروعات المياه والصحة، وقال إن الجمعية لديها الخبرة في مجال العمل الطوعي وإنفاذ المشاريع الكبيرة، موضحاً أن الاجتماع تطرّق لكيفية التعاون لمقابلة مخاطر فصل الخريف، ثم إيجاد برامج للتدريب في مجال العمل الطوعي، كذلك تناول الخُطط والبرامج المستقبلية للجمعية، مشيراً إلى أن المفوضية الآن تشرع في وضع الترتيبات لمقابلة فصل الخريف من تجهيزات وتوفير معينات تلبي متطلبات الفترة.

وأشار مدير الجمعية الكويتية عبد المجيد الى استعداده لدعم وتوفير كل ما هو مطلوب للمفوضية ومُساعدتها، وتقديم يد العون الإنساني للشعب السوداني، مُشدِّداً على اهتمام المفوضية وسعيها للتعاون في هذا المجال.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني