وزارة الري: الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان





قالت وزارة الري، إن العاصمة الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان، حيث سجلت (16.48) متر.

وقالت وزارة إنّ جميع قطاعات الأنهر ستشهد ارتفاعاً في مناسيبها بمتوسط 15 – 25 سنتمتراً خلال الساعات القادمة، داعية المواطنين لأخذ التحوطات اللازمة.

وأشارت إلى أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 766 مليون متر مكعب، متوقعةثبات الإيراد حوالي 600 – 650 مليون متر مكعب.

وقالت إن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية ظل في معدل 300 مليون متر مكعب.

صحيفة السوداني