البرهان يمنح سفير جيبوتي بالخرطوم وسام النيلين





منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سفير جمهورية جيبوتي بالخرطوم السفير أحمد علي بري وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديرا لجهوده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل سيادته تحيات رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلا لرئيس مجلس السيادة مشيرا إلى ازلية ومتانة العلاقات بين السودان وجيبوتي. وأعرب السفير الجيبوتي بالخرطوم وفق ( سونا) عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا على التعاون الكبير الذي وجده خلال فترة عمله مما مكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.

الخرطوم ( كوش نيوز)