محافظ بنك السودان يلتقي وفد رفيع المستوى من شركة فيزا





بحث السيد. محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزيّ لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم السيد أندرو تور الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، أهميةالتعاون مع شركة فيزا من أجل المضي قدماً في تسهيل المدفوعات الإلكترونية حيث تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين المصارف العاملة وشركة فيزا للمساهمة في عملية بناء وتطوير المدفوعات. وأستمع سيادته لشرح مفصل عن طبيعة هذة الخدمات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد. ومن (بحسب سونا) جانبه أكد السيد المحافظ على أهمية الشراكة مع شركة فيزا التى تعتبر مؤشراً طيباً على أننا أصبحنا نسير في الإتجاه الصحيح للدخول في منظومة المدفوعات الرقمية العالمية، والتى من شأنها أن تساعد في عملية توسيع الشمول المالي مما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن وفد شركة فيزا سبق وأن إلتقى بإدارة نظم الدفع بالبنك المركزيّ وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وسيتم عقد العديد من الإجتماعات حول كيفية تقديم الدعم الفنيّ نظراً لطبيعة المرحلة وإمكانية تذليل الصعوبات والعقبات للوصول لبناء منظومة دفع رقمية موثوقة ومقبولة وآمنة تساعد في ترقية الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة بالبلاد.

(الخرطوم(كوش نيوز)