الولايات المتحدة توفر لقاحات كوفيد 19 للسودان وتدعم مفوضية الانتخابات





أعلنت الولايات المتحدة الامريكية دعم السودان في مجالات الصحة و الانتخابات و التنمية الريفية و تنفيذ برنامج ثمرات و عاجلاً ارسال طائرة تحمل كميات من لقاحات كوفيد-19 مساهمة منها في دعم جهود السودان في التعامل مع الجائحة فضلا عن دعمها المادي للسودان في مختلف المجالات وقالت السيدة سامنثا باور المديرة التنفيذية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان طائرة تحمل 600 الف جرعة من لقاح كوفيد 19 ستصل الخرطوم خلال اليومين القادمين و ذلك انفاذا لتوجيهات الرئيس الامريكي جو بايدن بالمساهمة في مكافحة الجائحة حول العالم. وأعلنت سامنثا في المحاضرة التي قدمتها اليوم بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم حول تجربتها مع السودان ومسيرة الثورة السودانية أن المعونة الامريكية ستساهم ايضاً بمبلغ 56 مليون دولار دعماً للمناطق الطرفية و المهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية فيها . وأضافت المسئولة الامريكية بحسب (سونا)، أن الوكالة تعلن مساهمتها ايضاً بمبلغ 4.3 مليون دولار مساهمة في إنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والاعداد وتنفيذ الانتخابات في السودان عقب الفترة الانتقالية في البلاد. و أشارت سمانتا إلى جهود الحكومة السودانية في تخفيف آثار البرنامج الاقتصادي ورفع الدعم عن مجموعة من الخدمات و أكدت أن بلادها ستدعم الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك لأجل تنفيذ هذا البرنامج للوصول لجميع الأسر السودانية المستحقة و قالت إن بلادها عازمة على دعم السودان في مختلف المجالات و خاصة في المجال الزراعي و العمل على إقامة وكالة لتطوير الزراعة في السودان مما يساهم في دعم البلاد و تطوير هذا القطاع المهم واستغلال ثروات السودان من أرض وماء و موارد. و أكدت استمرار دعم المعونة الامريكية لمنظمات المجتمع المدني التي كان لها القدح المعلي في نجاح الثورة السودانية حتي اصبحت مثالاً يحتذى.

الخرطوم (كوش نيوز)