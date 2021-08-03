كبير المفاوضين يكشف موقف السودان بعد الملء الثاني للسد





كشف مصطفى حسين الزبير كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المالية لمصادر مطلعة أمس، تفاصيل موقف السودان بعد الملء الثاني للسد. وقال الزبير إن ما يهم السودان في أي تفاوض قادم هو المنهجية والتي لا بد أن تكون فعالية وتتضمن معالم زمنية وضمانات دولية للالتزام بالاتفاق، وألا يبدأ التفاوض من الصفر والبناء على ما تم الاتفاق حوله سابقاً، وعدم استحداث بنود تفاوض جديدة لم يرد ذكرها في اتفاق إعلان المبادءئ. ونوه إلى عدم وصول فحوى مبادرة الاتحاد الأفريقي رسمياً، وقال: (لكن نحن مع أي مقترح يجيب على شواغلنا وهي معروفة للقاصي والداني). وأكد دراستهم لكل الخيارات، ولفت إلى أن السودان لديه كل الخيارات التي تمكنه للتعامل مع القادم أياً كان بما يحفظ حقوقه ومصالحه الاستراتيجية.

الخرطوم (كوش نيوز)