الطاقة والنفط في السودان تشدّد على”الشراكة الجديدة” للاستقرار وزيادة الإنتاج





شدّدت وزارة الطاقة والنفط على ضرورة الشراكة للمساهمة في خلق الاستقرار وزيادة الإنتاج.

والثلاثاء، التأم اجتماع ضم عضو مجلس السيادة صديق تاور مع اللجنة العليا لقضايا البترول، بحث جملة من القضايا المتصلة بالمجتمعات المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية.

وقال ممثل وزيرالطاقة والنفط إسماعيل أبكّر مرسال، بحسب تصريحٍ صحفي، الثلاثاء، إنّه تمّ مناقشة عديد من التقارير وأداء الشركات تجاه مجالات التنمية، بهدف تعزيز مسيرة الاستقرار في مناطق الإنتاج لتحقيق الفائدة لكلّ الأطراف.

وأضاف” إننا في مرحلة وعهد جديد ، يتطلب شراكة جديدة للمساهمة في خلق الاستقرار وزيادة الإنتاج”.

وتابع” يجب معالجة أخطاء النظام البائد”.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتِ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.