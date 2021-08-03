الصندوق القومي للإسكان والتعمير يبحث سبل التعاون مع البنك العقاري





بحث دكتور الهادي عبد الله ابو ضفائر الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير بمكتبه اليوم وبحضور الاستاذ محمد صديق المدير التتفيذي للصندوق مع وفد البنك العقاري التجاري برئاسة السيد صديق الامين المدير العام المكلف للبنك سبل التعاون والتنسيق لتطوير العلاقة بين الطرفين وذلك بمشاركة السيد محمد هارون مساعد المدير العام للبنك والسيدة ايمان عبدالرحيم مدير الفرع الرئيسي للبنك . واستعرض دكتور أبو ضفائر خطط الصندوق وبرامجه المستقبلية وآفاق التعاون المشترك (بحسب سونا) مشيرا الى ضرورة التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف الجانبين والمساهمة في توفير السكن للشرائح المستهدفة حتى تضطلع بدورها تجاه خدمة الوطن . وأكد أنهم يرحبون بمقترح زيادة أسهم الصندوق في رأسمال البنك العقاري ليكون البنك الالية الرئيسة لتنفيذ مشروعات الصندوق والصناديق الولائية للاإسكان ، مبيناً أن السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة أصبح مهيئا لاستقبال المستثمرين في المجال العقاري . ومن جانبه أوضح مدير عام البنك العقاري ومعاونيه خطط ومشروعات البنك ، مؤكدين الجاهزية لدراسة تنفيذ أي شراكات مع الصندوق وفق سياسات التمويل العقاري المعلنة من بنك السودان ، وعبرو عن أملهم في زيادة مساهمة الصندوق في رفع رأسمال البنك العقاري وتطوير علاقة التعاون في مجال الاستثمار العقاري. وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على تواصل الإجتماعات لتحديد أطر ومجالات التعاون والمشروعات والآليات المطلوبة لتنفيذها.

الخرطوم (الخرطوم)