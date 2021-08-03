اقتصاد وأعمال
المالية تتراجع عن إعفاء سلع من ضريبة القيمة المضافة .. إليك التفاصيل
تراجعت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي عن قرارها بإعفاء عدد من السلع من ضريبة القيمة المضافة.
و أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين ؛ شهاب الدين الطيب على تراجع وزارة المالية من قرارها القاضي بإعفاء السلع من القيمة المضافة.
و قال الطيب في تصريح ل(باج نيوز) إن القرار يعتبر انتكاسة على سياسة تحرير الدولار الجمركي مشيراً إلى أنه ضاعف الزيادات على البضائع المستوردة و المصنعة محلياً.
و أشار الطيب إلى أن المواطن هو ضحية للقرارات متوقعاً حدوث ارتفاع جديد في أسعار السلع و تأثير القرار على الحركة التجارية و الصناعية بالبلاد.
و كشف عن عزم القطاعات المنضوية تحت اتحاد الغرف التجارية دراسة تأثير القرار و الخروج برؤية موحدة.
باج نيوز