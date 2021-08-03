واشنطن توفر (600) ألف جرعة من لقاح كوفيد 19 للسودان بصورة عاجلة





أعلنت الولايات المتحدة الامريكية دعم السودان في مجالات الصحة والانتخابات والتنمية الريفية وتنفيذ برنامج ثمرات وعاجلا ارسال طائرة تحمل كميات من لقاحات كوفيد-19 مساهمة منها في دعم جهود السودان في التعامل مع الجائحة فضلا عن دعمها المادي للسودان في مختلف المجالات . وقالت السيدة سامنثا باورالمديرة التنفيذية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان طائرة تحمل 600 الف جرعة من لقاح كوفيد 19 ستصل الخرطوم خلال اليومين القادمين وذلك انفاذا لتوجيهات الرئيس الامريكي جو بايدن بالمساهمة في مكافحة الجائحة حول العالم. وأعلنت سامنثا في المحاضرة التي قدمتها اليوم بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم حول تجربتها مع السودان ومسيرة الثورة السودانية ان المعونة الامريكية ستساهم ايضا بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق الطرفية والمهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية فيها . وأضافت المسئولة الامريكية وفق صحيفة الانتباهة ان الوكالة تعلن مساهمتها ايضا بمبلغ 4.3 مليون دولار في إنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والإعداد وتنفيذ الانتخابات في السودان عقب الفترة الانتقالية في البلاد. وأشارت سامنتا الى جهود الحكومة السودانية في تخفيف آثار البرنامج الاقتصادي ورفع الدعم عن مجموعة من الخدمات وأكدت ان بلادها ستدعم الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك لاجل تنفيذ هذا البرنامج للوصول لجميع الاسر السودانية المستحقة . وقالت ان بلادها عازمة على دعم السودان في مختلف المجالات خاصة في المجال الزراعي والعمل على إقامة وكالة لتطوير الزراعة في السودان مما يساهم في دعم البلاد و تطوير هذا القطاع المهم واستغلال ثروات السودان من أرض وماء و موارد. وأكدت استمرار دعم المعونة الامريكية لمنظمات المجتمع المدني التي كان لها القدح المعلي في نجاح الثورة السودانية حتي أصبحت مثالا يحتذى.

الخرطوم ( كوش نيوز)