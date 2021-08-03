تاور يرأس إجتماع اللجنة العليا لقضايا البترول





رأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، الدكتور صديق تاور بالقصر الجمهوري الثلاثاء إجتماع اللجنة العليا لقضايا البترول ، والذي بحث جملة من القضايا المتصلة بالمجتمعات المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية. وأوضح ممثل وزير الطاقة والنفط ، الأستاذ إسماعيل أبكر مرسال، وفق ( سونا) أن الإجتماع إستعرض عدداً من تقارير أداء الشركات تجاه مجالات التنمية ، بهدف تعزيز مسيرة الإستقرار في مناطق الإنتاج لتحقيق الفائدة لكافة الأطراف، وشدد مرسال على أهمية تضافر الجهود في هذا المجال وقال” إننا في مرحلة وعهد جديد ، يتطلب شراكة جديدة للمساهمة في خلق الإستقرار وزيادة الإنتاج”، لافتاً إلى أهمية معالجة أخطاء النظام البائد . وأشار إلى أن الإجتماع قرر إستئناف إجتماعات الآلية الرباعية التي تضم الجهات المختصة لمناقشة قضايا البترول ، وإحداث التنمية المجتمعية،في إطار المسؤولية الاجتماعية في تلك المناطق.

الخرطوم ( كوش نيوز)