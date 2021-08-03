الجنة العليا للحد من مخاطر السيول والفيضانات بالخرطوم تكثف اعمالها





شددت اللجنة العليا لآليه الحد من مخاطر السيول والفيضانات في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مهندس يوسف حميدة أحمد مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات والمشرف العام، على ضرورة مراجعة الغرف الفرعية وجاهزية تفعيل رقم البلاغات و ارقام غرف المناوبات بالمحليات السبع لتلقي البلاغات. واشار المهندس محمد المثنى حسن مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه رئيس اللجنة الى أن الهيئة قامت بسحب الآليات من العمل بمصارف المياه للعمل في تدعيم وتقوية التروس النيلية ، مؤكداً التنسيق مع المحليات لمراجعة اللجان الفرعية للطوارئ وتجهيزاتها ، إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني لتوزيع نقاط الارتكاز على الشريط النيلي. وقال المثنى(بحسب سونا) يجب إزالة التعديات علي مجري النيل فورا إذا كانت لها تأثير واضح على الفيضانات إلى جانب التنسيق مع هيئة الصرف الصحي لفتح مسار مصرف العزوزاب وتشغيل الطلمبات بشكل كامل، مضيفاً أن إدارة مصارف المياه بالهيئة تجري الآن أعمال سد وقفل فتحات التروس النيلية وقفل فتحات كمائن الطوب المزالة بترس منطقة أم دوم وفتحات تصريف مياه الأمطار بترس النيل الازرق بمحلية شرق، إلي جانب متابعة واستمرار تكملة الأعمال المتبقية بالتروس النيلية وخاصة بمنطقة القيعة والشقلة وصالحة بمحلية أم درمان وترس محلية جبل اولياء. واستعرض المهندس وليد ساتي مدير إدارة المصارف بهيئه الطرق والجسور تقريرا عن الأعمال الجارية بمحليات الولاية من تطهير ونظافة للمصارف والمصبات وتقوية وترفيع التروس النيلية والواقية وتطهير وتهذيب الخيران ، مبيناً ان تنفيذ تلك الأعمال تم بنسب متفاوتة في الإنجاز والعمل المباشر لهيئة الطرق والشركات والمقاولين. إلى ذلك قدم ممثل هيئة الأرصاد الجوي تقرير عن توقعات هطول الأمطار خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى تذبذب هطول الأمطار بأجزاء متفرقة بالولاية. وتلقي الاجتماع تنويرا من مشرفي المحليات عن سير أعمال طوارئ الخريف والمتطلبات التي تحتاجها المحليات لتكملة الأعمال الجارية.

الخرطوم (كوش نيوز)