بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 443.82390 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز أكثر من سعر يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 الذي بلغ 443.82380 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 68.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)