شاهد بالفيديو: ندى القلعة تكشف عن تهديدات لها من أسرة عريس بالخرطوم وتلغي حفل الزواج





تفاجأت الفنانة ندي القلعة عقب عودتها من أسوان بنشر معلومات كاذبة تم تداولها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من عريس وأسرته كان قد وقع معها عقد لحضورها والتغني في حفل زواجه المقرر إقامتة قبل سفرها لأسوان.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لبعض الصفحات التي تناقلت الخبر بطريقة خاطئة ذكرت فيه أن القلعه سافرت الي أسوان لإقامة حفل هنالك ذلك اعتزرت عن إلغاء حفل زواج الشاب بالخرطوم خاصة بعد تداول مقطع فيديو لها قبل عدة أيام وهي تستقبل من قبل اصحاب الحفل الذين دعوها للتغني في حفل الزواج قبل ذهابها بشهرين من تاريخ العقد.

ووفقاً لمشاهدات للفيديو الذي ظهرت فيه القلعة للتوضيح وكشف الحقائق المتعلقة بإلغاء الحفل فقد ذكرت أنها تعاني من الحموضة العالية وذات يوم قامت بتناول كوب من القهوة قبل أن تنام وسرعان ما أحست بالتعب ،الأمر الذي جعلها تقرر إلغاء حفل العريس وقامت باخباره قبل مواعيد الزواج ليجد البديل.

وفي ذات السياق ذكرت القلعة عندما جلست مع نفسها رأت أنها كانت بصدد السفر لأسوان لذلك لابد من أن تغتنم الفرصة وتذهب لمقابلة الطبيب بمصر حتي تتأكد وتطمئن على صحتها خاصة بعد الحادثة التي مرت بها قبل سفرها بأسبوع لأسوان.

وواصلت حديثها حيث قالت إنها لم تتعمد الاعتذار عن الحفل ولكن مرضها هو الذي أجبرها على ذلك ،كما أنها قامت بإرجاع المبلغ المدفوع (عربون) للحفل لصاحبه إلا أنه رفض استلامه بحجة أنها ألغت حفله وذهبت للتغني في أسوان.

رواد مواقع التواصل أظهروا تعاطفاً كبيراً مع القلعة ووقفوا بجانبها طالبين منها أن لاتهتم لمثل تلك الأشياء وأن تراعي لصحتها التي تعتبر فوق كل شيء.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)