خبير في التخطيط: التبعية للمصريين في قضية سد النهضة أغرقت السودان





قال د.عادل عبد المنعم الخبير في التخطيط ، التبعية للمصريين في قضية سد النهضة أدت الي الغرق الثاني للسودان ، وان ما تعيشه عدد من الولايات التي تقع علي نهر النيل وعلي رأسها ولاية الخرطوم وما يحدث في هذه الأيام هو تكرار لما حدث في العام الماض بعد المل ء الأول للسد.

وحذر د.عبد المنعم، من سيناريو أسوأ مما حدث في أغسطس الماض ، وبين ل” اليوم التالي ” ، أن ما خلف سد النهضة الآن أكثر من 13ح مليار متر مكعب من المياه تعادل وارد النيل الأزرق في أغسطس الأمر الذي سيؤدي الي فيضانات عنيفة في نهاية اغسطس وحتي العاشر من سبتمبر حيث ستندفع الي السودان ما مقداره مليار و400 مليون متر مكعب من المياه يوميا

وتوقع الخبير ، ان يصل أرتفاع المياه في محطة المقرن ل(22) مترا ، وارتفاعها في الأحياء المجاورة للنيل الي( 3 ) أمتار بنهاية الشهر الجاري ، مناشدا الحكومة السودانية مطالبة أثيوبيا باغلاق بوابات سدها خلال شهر أغسطس الحالي لتخفيف آثار الفيضان علي السودان والأبقاء عليه في مستويات العام الماض مع استنفار الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة مخاطر الفيضان.

الخرطوم – اليوم التالي : انتصار فضل الله