الشيوعي: الوقت الحالي مُناسبٌ لإجراء تغيير في طاقم الحكومة





وصف الحزب الشيوعي، الحكومة الحالية بالفاشلة، ورأى أن الوقت الحالي مناسب لإجراء تغيير ليس فقط في ولاة الولايات، بل في طاقم الحكومة، وأكد أن بعض الولاة سيحتفظون بمواقعهم حسب ارتفاع صوت أحزابهم داخل الحكومة. وقال القيادي بالحزب كمال كرار، إنّ الحديث عن تغيير الولاة يأتي للذهاب في اتجاه إنتاج المحاصصات.

في السياق، أقر القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله بحسب صحيفة الصيحة، بوجود فراغ إداري خلق سيولة أمنية وفراغاً سياسياً بالولايات، مما يتطلب تسريع الخُطى لتعيين الولاة، وأكد أن هنالك جرد حساب لكل الولاة الحاليين لتحديد المُغادرين منهم، مؤكداً أنّ السُّلطة التقديرية للترشيحات هي للمجلس المركزي لقِوى الحُريّة والتّغيير.

الخرطوم: (كوش نيوز)