إثيوبيا تتعنت فى إغاثة تيجراي وترفض فتح ممرات عبر السودان لإدخال مساعدات





رفض مفوض الهيئة الوطنية الأثيوبية لإدارة الكوارث متكو كاسا فتح ممرات إغاثة جديد لتيجراي عبر السودان، ما يعد تعنتا فى إغاثة شعب إقليم تيجراي الشمالى الذى ترتكب الحكومة الأثيوبية بحقة أبشع أنواع الجرائم.

وبحسب الوكالة الأثيوبية اينا، قال المسئول الأثيوبى اليوم، الاربعاء: الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها بضرورة الحاجة الى فتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

وكانت حذرت الأمم المتحدة من نفاد المساعدات الغذائية بإقليم تيجراى، كما كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي شمال إثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم في الأشهر الـ 12 المقبلة، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن متوسط المستويات السنوية.

ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد الإقليم اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التي ساندتها لاحقا من جهة، وقوات جبهة تحرير تيجراى، وإضافة إلى عدد الذين يعانون المجاعة، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب أوقعت آلاف القتلى.

صحيفة اليوم السابع