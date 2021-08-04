اتحاد الصرافات : انتعاش كبير في تحاويل المغتربين عبر القنوات الرسمية





قال الأمين العام لاتحاد الصرافات محمد يحيى في تصريح لـ(السوداني) أن 90% من التحاويل تأتي من جميع دول العالم وبجميع العملات عبر الجهات الرسمية وبعض التحاويل تأتي عبر مطار الخرطوم وصرافات المطار

واوضح أن هنالك انتعاشا كبيرا في التحاويل خاصة بعد أن تقارب السعر التأشيري مع السعر الموازي وتتم عبر الصرافات والبنوك

وقال إن هنالك اشكاليات تعيق التحاويل وتكمن في مقابل التحاويل من دولة لأخرى، موضحا أن البنك المركزي يتعاون في التحاويل من بنك النيل بأبوظبي في حال وجود وارد عملة من دول أوربية.

الخرطوم : عبير

صحيفة السوداني