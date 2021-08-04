خبير يدعو لمعالجة ظاهرة هجرة الشباب للخارج





حذر خبراء من تنامي ظاهرة الهجرة للشباب السودانيين الى الخارج لما لها من تاثيرات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المدى القريب والبعيد وفقد موظفين مؤهلين لخدمة البلاد.

ودعا الخبير الاقتصادي د. معتز حسن الحكومة للالتفات الى الظاهرة ومعالجة اسبابها ونبه الى أن هجرة العقول لا يمكن تعويضها

من جانبه قال رئيس لجنة المقاومة بحي الفتيحاب بأم درمان طلال عثمان الصديق إن مشكلة هجرة الشباب كبيرة بالفعل بالنسبة للسودان مشيرا الى أن آثارها ستظهر بعد فترة، مضيفا ان الشباب هم من سيبنون مستقبل بلدنا.

وأكد طلال أن الافتقار إلى النمو الوظيفي والأجور المنخفضة يحثان الشباب والكفاءات على البحث عن حياة أفضل خارج البلاد

صحيفة السوداني