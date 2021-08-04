خبير: على الدولة إيقاف تصدير المواد الخام بما في ذلك المواشي





شدد رئيس جمعية “باحث الخيرية” والخبير في المجال الزراعي والحيواني، مصطفى يونس محمد، على ضرورة التوقف عن تصدير المواد الخام بما في ذلك المواشي، مؤكدا أن ‘الوقت قد حان”.

وقال يونس إن الثروة الحيوانية واحدة من المجالات التي يمكن أن تقود البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأرسل السودان إلى المملكة العربية السعودية 600 ألف رأس ماشية مؤخرا، وذلك بعد تعثر الصادرات بسبب التعقيدات والفحوصات البيطرية واعادة الشحن مما ادى الى أن يخسر الاقتصاد السوداني ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية.

ونصح يونس بضرورة توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة ليمكن القطاع من استيراد آليات من الخارج لأنه السبيل الوحيد للتطور.

ويرى مصطفى انه من الضروري تنظيم دورة إنتاج كاملة وصنع الأطعمة المعلبة والمنتجات شبه المصنعة من اللحوم والجلود والقرون والحوافر والعظام وذلك لتغطية حاجة السوق المحلي، والمنافسة دوليًا وهذا اتجاه واعد للغاية لتنمية الأعمال الصغيرة التي يمكن أن تصبح قاطرة لاقتصاد السودان بأكمله، داعيا الى ضرورة دعم الدولة لاصحاب الاعمال الصغيرة لتشجيع الانتاج.

ونبه يونس الى أن واحدة من مشاكل قطاع الماشية الى ضعف ثقافة النظام الغذائي الصحيح للماشية واضاف “نحن في حاجة إلى تبني أفضل التجارب العالمية ولكن علينا تنظيم إنتاجنا الخاص من العلف المركب، وليس شرائه من الخارج”.

صحيفة السوداني