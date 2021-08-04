صيادلة يحذرون من خطورة فشل المنظومة الصحية بالبلاد





أبدى عدد من الصيادلة استياءهم من فشل المنظومة الصحية بالبلاد، مشيرين إلى خطوة وزارة الصحة ولاية الخرطوم في توقيف دخول المرضى إلى العناية المكثفة والوسيطة بسبب انْعِدام الأدوية.

وأشار الطبيب الصيدلي علي البشير إلى شح وانعدام الدواء، الأمر الذي وصفه بالكارثة التي ستحل على الوطن والمواطنين، موضحا أن سياسات الحكومة في المجال الصحي ضعيفة وان هذا الملف يعد من الملفات المهملة.

وقال البشير إن النظام السابق قد هدم المنظومة لدرجة أن تعافيها او عملها أصبح في انهيار تام اي توارث للفشل المدقع.

وناشد البشير الجهات المختصة ووزارة الصحة بضرورة النظر في الملف الصحي من أجل إنقاذ حياة الناس.

وطالب البشير بوضع رؤية واضحة لعلاج مشاكل النظام الصحي، التي تتمثل في غياب مراكز الرعاية الأولية في المناطق الريفية وأطراف ولاية الخرطوم وتوقف حالات الطوارئ والعمليات الدقيقة وغيرها، . مطالباً الدولة بتصنيف بند الصحة كأول بند في أولوياتها.

صحيفة السوداني