“حميدتي” يتكفّل بنقل جثمان الراحل “أبو عزة” بطائرة خاصّة إلى أم عشرة





تكفّل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بنقل جثمان الراحل الشيخ محمد أبو عزة بطائرة خاصّة من الخرطوم التي كان يرقد فيها مُستشفياً إلى منطقة أم عشرة بولاية شمال كردفان، حيث يشيع إلى مثواه الأخير. ونعي دقلو في تغريدة له في صفحته الرسمية، الشيخ الجليل محمد أحمد أبو عزة، الذي حدثت وفاته اليوم بعد صراع طويل مع المرض نسأل الله تعالى له حُسن القُبُول. وأضاف: أبو عزة طوى اليوم صفحة مليئة بالأعمال الخيِّرة، وإنّه قضى حياته يُدرِّس القرآن الكريم للآلاف من الطلاب المُنتشرين في السودان وخارجه، نسأل الله تعالى أن ينفعه بما قدّم من عِلمٍ, وأن يدخله أعلى الجنان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ورافق جثمان الراحل إلى منطقة أم عشرة بحسب صحيفة السوداني، كل من عضو مجلس الشركاء الشيخ التوم هجو واللواء الركن الخير عبد الله ممثلاً للنائب الأول قائد قوات الدعم السريع.

الخرطوم (كوش نيوز)