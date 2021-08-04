مباحثات سودانية أمريكية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب





بحثت سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و عدد من أعضاء اللجنة مع رئيس قسم الشؤون السياسية و الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالخرطوم سبل توفير الدعم الفني في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الأربعاء” ، حيث تم استعراض مصفوفة المساعدات الفنية المطلوبة لتعزيز قدرات السلطات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

و اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مصغر لتحديد الاحتياجات الفنية و كيفية تنفيذها خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد فاروق محمد النور ؛ نائب محافظ بنك السودان المركزي و الرئيس المناوب للجنة الوطنية أكد أهمية استعداد السودان لعملية التقييم المتبادل في مجال المكافحة و تحقيق نتائج إيجابية ؛ لتعزيز خطوات اندماج النظام المصرفي السوداني في النظام المالي العالمي .

فيما أمن رئيس قسم الشؤون السياسية و الاقتصادية بالسفارة على رغبة و استعداد الحكومة الأمريكية لمساعدة السودان .

باج نيوز