حرم النور: لا أخشى فشل الحفلات الجماهيرية وضربة البداية بالولايات





نفت الفنانة حرم النور أن يكون سبب احيائها للحفلات الجماهيرية الخوف من الفشل، مشيرة إلى أن الامر يحتاج إلى ترتيبات وأنها بدأت فعليا في الأمر الذي تتأنى في تنفيذه في الوقت الراهن حتى يأتي كما يحب جمهورها، مشيرة إلى أن ضربة البداية ستكون بالولايات للمطالبات الكثيرة من قبل محبيها. من جهة أخرى كشفت حرم النور بحسب صحيفة السوداني، عن عدد من الأعمال الجديدة سترى النور قريبا من بينها (وجع الخوة) كلمات وألحان دكتورة مشاعر البدوي الشهيرة ب(عتاب) وعمل آخر حماسي كلمات وألحان الشاعر ياسين السر.

الخرطوم (كوش نيوز)