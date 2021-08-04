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الدولار يتراجع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي
إنخفض يوم الأربعاء سعر صرف الدولار في السوق الموازي، حيث شهدت الأسابيع الماضية إستقرارا ثم تلى ذلك إنخفاض ندريجي في أسعار كل العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 446.00 جنيهاً، بينما كانت السعر في الأيام الماضية بين 447- 450 جنيهاً..
وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وجاء السعر 443.82390 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 444- 445 جنيه للدولار وهي أسعار أقل من السوق السوداء بينما إغتنم السوق الموازي الفرصة، ويتم تداول الدولار فيه على نحو 446 جنيهاً .
الخرطوم (كوش نيوز)