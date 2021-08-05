شاهد بالفيديو: (العريس في السودان بقطعو قلبو) الفنانة جواهر تصرح وتتحدث بشفافية عن الزواج في السودان





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في عدد من الصفحات مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة السودانية جواهر وهي في إستضافة إحدى القنوات المصرية للحديث عن عادات الزواج بالسودان ومقارنتها مع مصر.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت جواهر إن الزواج في السودان يعتبر مكلف جداً للشاب الذي يرغب في الإرتباط لأنه يقوم بتوفير وإحضار كل مستلزمات الزواج حيث قالت (الزواج في السودان مميت للعريس وبجيب للعروس حتي شنطة هدومها ). على غير العادة في مصر والتي يكون فيها جانب من المشاركة بين الشاب والفتاة في بعض التجهيزات.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أبدو إعجابهم بالحديث الذي ذكرته جواهر عن عادات وتقاليد الزواج السوداني المرهقة والمكلفة للشباب حيث ذكرو إن الجانب الذي تناولته جواهر لابد من وضعه في الإعتبار مع مراعاة الأسر السودانية لحال الشباب اليوم .

الخرطوم:(كوش نيوز)